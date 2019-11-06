الحكومة الفرنسية تخطط لـ«إعادة ضبط» سياسة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 07:28 مساء
رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فليب خلال مؤتمر صحافي يشأن الهجرة في مقر رئاسة الوزراء في باريس، 6 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فليب، الأربعاء، أن حكومته تريد «إعادة ضبط سياسة الهجرة» الوطنية، وذلك خلال تقديمه سلسلة إجراءات بهذا الخصوص.

وقال: «إن المغزى العام لمسعانا هو تقديم خيارات واضحة وتحملها على صعيد الاستقبال والدمج» وتأمين «توازن عادل بين الحقوق والواجبات»، وفق «فرانس برس».

ورغم أن الإجراءات المتعلقة بالهجرة سبق أن تم تسريبها وأثارت جدلاً، غير أن الحكومة الفرنسية فصلتها في عرضها، وتشمل نظام الحصص لبعض الأعمال، فترة انتظار طالبي اللجوء قبل الحصول على الرعاية الصحية، مكافحة عمليات الغش بخصوص المساعدة الطبية الحكومية التي يستفيد منها غير الحائزين على تصاريح إقامة.

وتتضمن الإجراءات خفض مدة الاستفادة من المساعدة الطبية الحكومية من سنة حاليًا إلى ستة أشهر للأجانب غير الحائزين على تصاريح الإقامة، كما الذين تم رفض طلبات لجوئهم.

من جانبه، تعهد وزير الداخلية كريستوف كاستانير بفتح ثلاثة مراكز احتجاز جديدة، بالإضافة إلى تأمين 16 ألف مكان لإيواء اللاجئين. كما أعلن أن مخيمات المهاجرين في شمال باريس، حيث يتواجد ما بين 1.500 و3 آلاف شخص، سيتم «إخلاؤها قبل نهاية العام».

بالتوازي، أعلنت الحكومة نيتها جذب نحو 500 ألف طالب أجنبي بحلول العام 2027 «لتعزيز حضور (فرنسا) الدولي»، فيما ثمة حاليًا نحو 325 ألف طالب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إطلاق أول قمر صناعي سوداني لأغراض مدنية وعسكرية
علوم وتكنولوجيا
كيف تجهز واشنطن حلفاءها للتصدي للتهديدات في مياه الخليج؟
عربى
الحكم الليبي عطية محمد مساعدا في مباراة المكسيك واليابان
رياضة محلية
المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فقدان الوزن قد يؤدي إلى الوفاة