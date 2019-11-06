كوريا الشمالية تنتقد التدريبات العسكرية المقررة بين واشنطن وسيول

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 05:44 مساء
اختبار قاذفة صواريخ متعددة في مكان غير معروف في كوريا الشمالية، 31 اكتوبر 2019. (أ ف ب)

انتقدت كوريا الشمالية واشنطن الأربعاء بسبب تخطيطها لتدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية الشهر المقبل، وسط جمود المفاوضات حول ترسانة بيونغ يانغ النووية.

والعام الماضي، ألغى البلدان الحليفان تدريبات جوية مشتركة إضافة إلى تمارين مشتركة أخرى وسط تحسن دبلوماسي متسارع في العلاقات مع كوريا الشمالية التي تعتبر المناورات العسكرية تدريبا على غزوها، بحسب «فرانس برس».

ولكن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية ديفيد ايستبيرن قال هذا الأسبوع ان الولايات المتحدة «ليست لديها خطط لالغاء التدريبات المشتركة المقبلة» العام الحالي. وصرح مسؤول كوري شمالي بارز الأربعاء أن الاعلان عن التدريبات يعادل «إعلان مواجهة» يمكن أن يهدد العملية الدبلوماسية.

وأضاف كوون جونغ غون في مقر وزارة الخارجية «لقد أكدنا في مناسبات عديدة أن التدريبات العسكرية المشتركة ستجبرنا على إعادة التفكير في الخطوات المهمة التي اتخذناها بالفعل».

وتابع في بيان نشرته وكالة الانباء المركزية الرسمية «لقد بلغ صبرنا أقصى حدوده»، وشارك كوون في الوفد في المحادثات النووية على مستوى عملي مع الولايات المتحدة جرت في السويد الشهر الماضي.

وتوقفت المفاوضات منذ قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير بسبب خلافات حول تخفيف العقوبات والامور التي يمكن لكوريا الشمالية أن تتخلى عنها في المقابل. وأجرت بيونغ يانغ مذاك سلسلة من التجارب الصاروخية كان آخرها الأسبوع الماضي.

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