رئيسا الصين وفرنسا يؤكدان عدم العودة عن اتفاق باريس للمناخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 09:10 صباحا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ في بكين، 6 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه «لا عودة عن اتفاق باريس للمناخ»، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأميركية رسميا هذا الأسبوع.

وشدد الرئيسان في بيان مشترك صدر بعد محادثات في بكين، على دعمهما الثابت لاتفاق باريس للمناخ، وأنه عملية لا عودة عنها وبوصلة التحرك القوي بشأن المناخ، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقدمت واشنطن رسالة انسحابها إلى الأمم المتحدة، الإثنين، وهو أول موعد متاح للقيام بذلك بموجب الاتفاق الذي تفاوض عليه باراك أوباما، سلف ترامب، لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم خارج الاتفاق.

وقال ماكرون بينما جلس إلى جانب شي عقب المحادثات إنه يأسف لخيارات الأشخاص الآخرين، دون أن يسمي الولايات المتحدة مباشرة. وأعربت قوى عدة عن أسفها وقلقها بعدما مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدما في عملية الانسحاب، رغم تزايد الأدلة على تداعيات التغير المناخي.

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