استدعاء كبير موظفي البيت الأبيض للإدلاء بإفادته في تحقيق «عزل ترامب»

كبير موظفي البيت الأبيض ميك مالفاني. (أ ف ب)

استعدت لجان التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مالفاني، للإدلاء بإفادته، الجمعة، وقالت إنه على «دراية مباشرة وكبيرة» بجهود دونالد ترامب للضغط على أوكرانيا.

وكتب رؤساء اللجان النيابية الثلاث التي تتولى التحقيق أن «التحقيقات كشفت أنك قد تكون مشاركا بشكل مباشر في جهد يقوده الرئيس ترامب ومحاميه الشخصي رودولف جولياني وغيرهما لحجب... مساعدة أمنية بنحو 400 مليون دولار بهدف الضغط (على أوكرانيا) لإجراء تحقيقات من شأنها أن تفيد المصالح السياسية الشخصية للرئيس ترامب»، حسب «فرانس برس».

ومالفاني هو أرفع شخصية رسمية في البيت الأبيض يستدعيها التحقيق الرامي إلى عزل ترامب، علما بأنه من غير المرجح أن يدلي بإفادته، الجمعة، نظرا لرفض الرئاسة الأميركية تعاون مسؤوليها مع التحقيق. والأسبوع الماضي صوت مجلس النواب بأغلبية 232 صوتا مقابل 196 صوتا لإطلاق عملية العزل وفتح التحقيق رسميا.

ويتهم الديمقراطيون ترامب باستغلال نفوذه لأغراض شخصية، في الاتصال الذي طلب فيه من نظيره الأوكراني إجراء تحقيقات حول المرشح الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل جو بايدن وابنه هانتر، الذي كان عضو مجلس إدارة في شركة الطاقة الأوكرانية «بوريسما». ويؤكد الرئيس الجمهوري أن اتصاله كان «شرعيا» ويتهم الديمقراطيين بالتدبير «لانقلاب».