روسيا والصين ترفضان انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 02:08 مساء
الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين مع نظيره الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد كل من روسيا والصين رفضهما انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من اتفاقية باريس للمناخ الموقع عليها من قبل الدول الكبرى، بناء على رغبة الرئيس دونالد ترامب.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء إن إعلان واشنطن رسميا نيتها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ يشكل ضربة جدية لهذه المعاهدة، معتبرا أن هذه الخطوة «تقوض الاتفاقية بشكل جدي للغاية كونها في مقدمة الدول (المتسببة) بانبعاث الغازات الدفيئة، ومن الصعب حتى التحدث عن اتفاقية مناخية في غياب أكبر اقتصاد في العالم»، وفق «فرانس برس».

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي اليومي: «دون أكبر قوة اقتصادية في العالم، بات من الصعب التحدث عن أي اتفاق للمناخ».

وأبلغت واشنطن الأمم المتحدة رسميا نيتها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، أمس الاثنين. ولم يكن من الممكن الوصول إلى هذه المرحلة في وقت سابق بسبب بند مدرج في نص الاتقاق.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد عام على الإبلاغ، وبالتالي لن تنسحب من الاتفاق قبل الرابع من نوفمبر 2020 غداة الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يترشح فيها ترامب.

بدورها، أعربت الصين عن أسفها لقرار واشنطن. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، غينغ شوانغ، في إيجاز صحفي روتيني اليوم: «نأمل أن تتحمل الولايات المتحدة مزيدا من المسؤولية، وأن تقوم بالمزيد للإسهام كقوة دفع في عملية التعاون متعدد الأطراف بدلا عن إضافة طاقة سلبية لها».

الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين مع نظيره الصيني. (أرشيفية: الإنترنت).
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف إلى أرخص سيارة «SUV» في العالم