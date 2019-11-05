الرئيس الإيراني: استئناف تخصيب اليورانيوم في مصنع بجنوب طهران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم في مصنع «فوردو» على مسافة حوالي 180 كلم إلى جنوب طهران، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وأكد روحاني تخلي بلاده عن التزامها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى العام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة خلال العام الماضي، حسب «فرانس برس».

وفي تصريحات أمس الإثنين، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن طهران دشنت 30 جهازا متطورا للطرد المركزي، مشيرا إلى قيامها بتخصيب نحو 5 كيلو غرامات من اليورانيوم يوميا.