الرئيس الإيراني: استئناف تخصيب اليورانيوم في مصنع بجنوب طهران

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 01:51 مساء

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم في مصنع «فوردو» على مسافة حوالي 180 كلم إلى جنوب طهران، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وأكد روحاني تخلي بلاده عن التزامها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى العام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة خلال العام الماضي، حسب «فرانس برس».

وفي تصريحات أمس الإثنين، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن طهران دشنت 30 جهازا متطورا للطرد المركزي، مشيرا إلى قيامها بتخصيب نحو 5 كيلو غرامات من اليورانيوم يوميا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف إلى أرخص سيارة «SUV» في العالم