رئيس الصين يدعو لـ«هدم الجدران» بين الدول.. وماكرون يتمنى عقد اتفاق بين بكين وواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 11:09 صباحا
الرئيس الصيني شي جينبينغ. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ ضرورة «هدم الجدران» بين دول العالم، وإلغاء إجراءات العزلة والحمائية التي تتخذها الدول، مشيرا إلى رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وغيره.

وقال شي في افتتاح معرض الصين الدولي للواردات في شنغهاي بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «على المجتمع الدولي أن يستمر بهدم الجدران بدلا عن بنائها، وأن يرفض الحمائية والأحادية بحزم، وأن يخفف باستمرار من العوائق التجارية»، حسب ما ذكرت «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء.

ونبه بأن بلاده ستكون سعيدة بالتوصل إلى اتفاقات تجارة حرة، وأن مسؤولي بكين سوف يسرّعون المفاوضات لعقد اتفاقية استثمارات مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى مع اليابان وكوريا الجنوبية.

ويتهم محللون وخبراء اقتصاد الصين بإصدار تصريحات هدفها التهدئة فقط، مع اتخاذ تدابير حمائية وعدم تنفيذ إصلاحات تعهدت بها.

لا حديث عن الرسوم الجمركية
ومع استمرار الصين والولايات المتحدة في بذل الجهود لتوقيع اتفاق تجاري جزئي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، تجنّب الرئيس الصيني التطرق إلى قضية الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة مع الولايات المتحدة.

أما ماكرون، فقال إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين «لا تخلق سوى أطرافا خاسرة وتؤثر سلبا على النمو العالمي»، معبرا عن رغبته في التوصل إلى اتفاق «يحافظ على مصالح» الشركاء التجاريين الآخرين، على رأسها الاتحاد الأوروبي.

وندد ماكرون بالخطوات أحادية الجانب واستخدام الرسوم كسلاح، دون أن يسمي نظيره الأميركي دونالد ترامب مباشرة. كما دعا الصين إلى «فتح الأسواق بشكل سريع وأكثر شفافية».

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