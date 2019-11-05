رويترز: تركيا تعتقل شقيقة البغدادي في سورية

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول تركي بارز لم تسمّه، إن أنقرة اعتقلت شقيقة زعيم تنظيم «داعش» السابق أبو بكر البغدادي في شمال سورية، وجرى نقلها إلى موقع احتجاز، مضيفا: «أخت البغدادي كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها اللذين تستجوبهما تركيا حاليا».

وذكرت روسيا اليوم، أن «أسوشيتد برس» نقلت عن مصدر تركي أيضا، أن تركيا «اعتقلت رسمية عواد، شقيقة البغدادي»، مضيفا أنه ألقي القبض عليها، الإثنين، حيث كانت تعيش في أحد «الكرفانات» بشمال غرب سورية.

وأشار إلى أن رسمية عواد، 65 عاما، كانت تعيش في «الكرفان» مع زوجها وخمسة أبناء بالقرب من بلدة إعزاز.