العثور على 41 مهاجرا أحياء في مبرد شاحنة بشمال اليونان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 04:14 مساء

قال مسؤولون إن الشرطة اليونانية عثرت، الإثنين، على 41 مهاجرًا معظمهم من أفغانستان مختبئين في شاحنة تبريد على طريق سريع بشمال اليونان.

وقال أحد المسؤولين في الشرطة إن المهاجرين لم يلحق بهم أذى مضيفًا أن نظام التبريد لم يكن مفتوحًا، وأوقفت الشرطة الشاحنة على الطريق بالقرب من مدينة كسانتي لإجراء تفتيش اعتيادي ثم ألقت القبض على السائق واقتادته وكذلك المهاجرين إلى مركز شرطة بالمنطقة لتحديد هوياتهم.

وتواجه اليونان حاليًا أكبر تدفق للمهاجرين منذ العام 2015 عندما وصل إلى أوروبا أكثر من مليون شخص من تركيا عبر اليونان.

وتحتجز اليونان نحو 34 ألف مهاجر ولاجئ في مخيمات في جزر بحر إيجة القريبة من تركيا، وعثرت الشرطة البريطانية الشهر الماضي على 39 مهاجرًا يعتقد بأنهم من فيتنام ميتين في شاحنة تبريد بالقرب من لندن.

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