إيران تتحدى الغرب وتدشن 30 جهاز طرد مركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 01:44 مساء
الرئيس الإيراني حسن روحاني. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده دشنت اليوم الإثنين 30 جهازًا متطورًا للطرد المركزي، في تحدٍ جديد للقوى الغربية، وتقليص لالتزامات طهران بالاتفاق النووي.

وقال صالحي للتلفزيون الرسمي الإيراني: «نشهد اليوم تدشين مجموعة تضم 30 جهازًا للطرد المركزي (آي.آر-6)، وتلك الخطوة تظهر قدرة وعزم إيران»، وفق «رويترز».

كما جرى إعلان قيام طهران بتخصيب نحو 5 كيلو غرامات من اليورانيوم يوميًّا.

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وانسحبت واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى في العام 2015 وعاودت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران، التي ردت بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، وقالت إنها قد تتخذ في نوفمبر الجاري «خطوات أخرى في إطار التحلل من تعهداتها».

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