للمرة الثانية.. صيحات استهجان تستقبل ترامب خلال مباراة في نيويورك

ترامب وابنه ايريك (يمين) في مباراة لفنون الفتال المختلطة في نيويورك في 02 نوفمبر 2019. (فرانس برس)

واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب هتافات مناهضة له من الجمهور خلال حضوره مباراة لفنون القتال المختلطة في نيويورك، بعد ستة أيام على موقف مماثل في ملعب في إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن دخول ترامب إلى قاعة «ماديسون سكوير غاردن» أثار صيحات استهجان طغت على التصفيق والتشجيع. وأدى حضور رئيس الدولة إلى مدينته نيويورك إلى تظاهرة ضمت بضع عشرات من الأشخاص أمام الصالة الشهيرة.

وجلس ترامب في الصف الثالث مع ابنيه دونالد الابن وإيريك. وأحد المتبارين هو جورج ماسفيدال ومن أنصار الرئيس ترامب. وتابع ترامب المباراة بين كيفن لي وغريغور غيليبسي، ثم وقف لثلاثين ثانية تقريبا ليصفق لغيليبسي.

اقرأ أيضا: ترامب: إجراءات عزلي ستضمن لي غالبية غاضبة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وكان ترامب أعلن في تغريدة على تويتر الخميس أنه سيجعل من مجمعه الفندقي في مارا لاغو بولاية فلوريدا مقرا لإقامته بدلا من شقته الفاخرة من ثلاثة طوابق في قمة «برج ترامب». وكان ترامب واجه موقفا مماثلا الأحد الماضي عندما حضر مع زوجته ميلانيا المباراة الخامسة في الدور النهائي لدوري البيسبول في واشنطن.



وحضر ترامب في اليوم الذي أعلنت فيه إدارته مقتل زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي المطلوب الأول للبنتاغون. وبعد الشوط الثالث للمباراة عرضت كاميرات الفيديو في الملعب صور جنود حاضرين في المدرجات، لكنها تحولت فجأة لتظهر صورة ترامب. وأطلق المشجعون صيحات الاستهجان عندما ظهرت صورة ترامب على شاشة عملاقة.