إيران تبلغ جيرانها خطتها لأمن الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 07:17 مساء

أعلنت إيران، السبت، أنها سلمت رسميًّا دول الخليج خطتها الإقليمية للأمن والتعاون في المنطقة بعدما عرضتها في الأمم المتحدة في سبتمبر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني «أرسل النص الكامل لهذه الخطة الى قادة» دول مجلس التعاون الخليجي والعراق «وطلب منهم التعاون بهدف تحقيقها وتطبيقها»، بحسب «فرانس برس».

ويضم مجلس التعاون الخليجي: السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان. وكان روحاني عرض الخطوط العريضة لخطة التعاون الأمني التي أطلق عليها اسم «مبادرة هرمز للسلام» أو «أمل» في 25 سبتمبر في الأمم المتحدة، وهي مفتوحة أمام «مشاركة دول المنطقة»، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في الخليج بين إيران والولايات المتحدة.

وعلاقات إيران مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي شديدة التوتر، خصوصًا مع السعودية والإمارات، حليفتي الولايات المتحدة، على خلفية تدخلهما العسكري في اليمن ضد الحوثيين. من جهتها، تحمل السعودية إيران مسؤولية هجمات استهدفت في سبتمبر منشأتي نفط على أراضيها وهو ما تنفيه طهران.

وبعدما دعا إلى أن تتولى دول الخليج أمنها بنفسها دون «تدخل» أجنبي، كرر روحاني أمام الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي تأكيد الموقف الإيراني القائل إن وجود القوات الأجنبية في المنطقة «يعرض السلام والأمن والاستقرار للخطر».

وهذه القوات، خصوصًا الأميركية، وأيضًا الفرنسية أو البريطانية، منتشرة في الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وكذلك في مياه الخليج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
استبعاد نتيجة 148 متسابقا في نصف ماراثون العاصمة
رياضة محلية
بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
في العدد 206 من جريدة «الوسط»: «مسار برلين».. ومزاد المبادرات.. وعودة مهرجان ...
ليبيا
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
منهم 16 لاعبا محترفا.. البنزرتي يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي تونس ...
رياضة محلية
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يوضح سبب استقالته
ليبيا
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
المسماري يعلق على زيارة سلامة لمطار معيتيقة
ليبيا
«طباخ بوتين» وراء 27 حسابا وصفحة ليبية مزيفة في «فيسبوك»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: إظهار عدد السعرات الحرارية يقلص استهلاك الوجبات الدسمة