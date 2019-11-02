تركيا تتوعد بإعادة عناصر «داعش» الأجانب إلى أوروبا..«لسنا فندقًا لهم»

أكدت الحكومة التركية، السبت، أنها ستعيد مقاتلي تنظيم «داعش» الذين تم اعتقالهم في سورية إلى بلدانهم الأم رغم عدم رغبة هذه الدول، خصوصًا الأوروبية، في استعادتهم.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: «لن نبقيهم لدينا إلى الأبد. لسنا فندقًا لداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)»، بحسب «فرانس برس».

وأفاد بأن تركيا ستبقي مقاتلي التنظيم الذين تم اعتقالهم «لبعض الوقت. بعد ذلك، سنعيدهم إلى بلدانهم»، وأوضح أن بعض دول الاتحاد الأوروبي بينها هولندا وبريطانيا جرَّدت بعض المقاتلين من جنسياتهم لمنع أنقرة من إعادتهم.

وقال: «وجدوا حلًا سهلاً. يقولون جردناه من الجنسية باتت المشكلة مشكلتكم الآن. هذا أمر غير مقبول في نظرنا وغير مسؤول على الإطلاق. ماذا تريدونني أن أفعل بإرهابييكم؟!». ونفذت تركيا الشهر الماضي عملية في شمال شرق سورية ضد الفصائل الكردية التي تعتبرها أنقرة «إرهابية» رغم أنها قادت الحرب على تنظيم «داعش» بدعم من حكومات غربية.

وفي إطار العملية، اعتقلت تركيا عناصر من تنظيم «داعش» كانوا أسرى لدى الأكراد، ويعتقد بأن آخرين فروا من السجون في إطار الفوضى التي رافقت العملية. وكثيرًا ما تحض الحكومة التركية الدول الأوروبية على استعادة مواطنيها الذين انضموا الى تنظيم «داعش»، لكن عديد الحكومات تماطل في هذه المسألة لدواعٍ أمنية وخشية ردود الفعل الشعبية.