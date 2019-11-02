ترامب يختار وزيرا جديدا للأمن الداخلي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 10:32 صباحا
وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة كيفن ماكالينان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه اختار مسؤولا جديدا ليحل مكان كيفن ماكالينان في منصب وزير الأمن الداخلي بالوكالة، الذي يعتبر موقعا مركزيا في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية.

ولدى سؤال الرئيس -الذي جعل من مكافحة الهجرة السرية أحد المحاور الرئيسية لحملته الانتخابية في اقتراع 2016- عن تقارير تفيد بأن تشاد وولف سيحل مكان ماكالينان، قال: «سنرى ما سيحصل. لدينا أشخاص رائعون».

من جهته، أضاف الناطق باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي: «كيفن ماكالينان قام بعمل رائع. سيغادر بعد يوم المحاربين القدامى (في 11 نوفمبر)، وبعد مغادرته سيكون تشاد وولف وزيرا بالوكالة».

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في أكتوبر المنصرم أعلن ترامب استقالة ماكالينان الذي أضيف بذلك إلى لائحة طويلة من المسؤولين الذين غادروا إدارته، وكتب في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «كيفن ماكالينان قام بعمل رائع بصفته وزيرا للأمن الداخلي بالوكالة».

وكان هذا الوزير المكلف شؤون الهجرة قد تولى مهماته في أبريل الماضي، خلفا لكريستن نيلسن، التي لم يكن ترامب راضيا عنها.

لكن مع ذلك، تأتي استقالة كيفن ماكالينان بعدما صرح في وقت سابق لصحيفة «واشنطن بوست»، أنه لا يشعر بأنه قادر على السيطرة على وزارته، قائلا: «ما لا أسيطر عليه هو اللهجة والرسالة والعلاقات مع الخارج وطروحات الوزارة في فترة يزداد فيها الاستقطاب».

وتواجه الإدارة الأميركية انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان باستمرار بسبب سياستها في مجال الهجرة.

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