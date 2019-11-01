واشنطن وإيطاليا تشاركان إسرائيل مناورات «إف 35» الجوية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 03:20 مساء
طائرة «إف-35» إسرائيلية تحلق فوق صحراء النقب، 27 يونيو 2019 (فرانس برس).

تشارك مقاتلات إسرائيلية من طراز «إف-35» للمرة الأولى في مناورات جوية مشتركة مع عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا، بداية من الأحد المقبل، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال البيان: «هذا العام ستشارك ألمانيا وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة مع إسرائيل بطواقمهم الجوية في مناورات العلم الأزرق في إسرائيل»، حسب ما نقلت «فرانس برس».

وأوضح البيان أن هذه التدريبات ستجرى من الثالث إلى الرابع عشر من نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن «هدف التدريبات محاكاة سيناريوهات مختلفة.. وهذا التعاون سيمكن من تدريب دولي عالي الجودة وتبادل التعليم وتطوير تقنية الطيران». وهذه ستكون أول تدريبات دولية للجيل الخامس تجري في إسرائيل، وفق البيان.

و«الجيل الخامس» مصطلح يستخدم لوصف الطائرات المقاتلة الأكثر تقدما، التي تستخدم عادة تكنولوجيا التسلل وإلكترونيات الطيران المتقدمة وأنظمة الكمبيوتر المتكاملة للغاية.

وستنشر المقاتلات الإسرائيلية والدولية وتتدرب على معارك في الجو، وأخرى أرض جو، مما سيؤمن فرصة للطيران المشترك عبر مجموعة واسعة من سيناريوهات التهديد المقترنة بالتكنولوجيا المتقدمة.

ووقعت تل أبيب عقدا مع مجموعة «لوكهيد مارتن» الأميركية لشراء خمسين مقاتلة من طراز «إف-35» تسلمت أول اثنتين منها في ديسمبر 2016. ومنذ ذلك الحين تسلمت مزيدا من هذه الطائرات.

وفي يوليو الماضي، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران من أن الطائرات الحربية الإسرائيلية «إف-35» قادرة على الوصول إلى أي منطقة في الشرق الأوسط بما فيها إيران.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات في سورية ضد ما تقول إنها أهداف عسكرية إيرانية ولحزب الله. وقد تعهدت بمنع إيران من ترسيخ أقدامها عسكريا في البلد العربي. كما تواجه تل أبيب حزب الله المدعوم من إيران عبر حدودها في لبنان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
منهم 16 لاعبا محترفا.. البنزرتي يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي تونس ...
رياضة محلية
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يوضح سبب استقالته
ليبيا
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
المسماري يعلق على زيارة سلامة لمطار معيتيقة
ليبيا
«طباخ بوتين» وراء 27 حسابا وصفحة ليبية مزيفة في «فيسبوك»
ليبيا
بالفيديو.. قنصل ميلانو ينفي طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها
ليبيا
سلامة: ليت الدول الكبرى تهتم بالليبيين كما تهتم بثروتهم
ليبيا
المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
سلامة يحدد 4 خطوات لوقف القتال في ليبيا
ليبيا
«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: إظهار عدد السعرات الحرارية يقلص استهلاك الوجبات الدسمة