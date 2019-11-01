واشنطن وإيطاليا تشاركان إسرائيل مناورات «إف 35» الجوية

طائرة «إف-35» إسرائيلية تحلق فوق صحراء النقب، 27 يونيو 2019 (فرانس برس).

تشارك مقاتلات إسرائيلية من طراز «إف-35» للمرة الأولى في مناورات جوية مشتركة مع عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا، بداية من الأحد المقبل، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال البيان: «هذا العام ستشارك ألمانيا وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة مع إسرائيل بطواقمهم الجوية في مناورات العلم الأزرق في إسرائيل»، حسب ما نقلت «فرانس برس».

وأوضح البيان أن هذه التدريبات ستجرى من الثالث إلى الرابع عشر من نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن «هدف التدريبات محاكاة سيناريوهات مختلفة.. وهذا التعاون سيمكن من تدريب دولي عالي الجودة وتبادل التعليم وتطوير تقنية الطيران». وهذه ستكون أول تدريبات دولية للجيل الخامس تجري في إسرائيل، وفق البيان.

و«الجيل الخامس» مصطلح يستخدم لوصف الطائرات المقاتلة الأكثر تقدما، التي تستخدم عادة تكنولوجيا التسلل وإلكترونيات الطيران المتقدمة وأنظمة الكمبيوتر المتكاملة للغاية.

وستنشر المقاتلات الإسرائيلية والدولية وتتدرب على معارك في الجو، وأخرى أرض جو، مما سيؤمن فرصة للطيران المشترك عبر مجموعة واسعة من سيناريوهات التهديد المقترنة بالتكنولوجيا المتقدمة.

ووقعت تل أبيب عقدا مع مجموعة «لوكهيد مارتن» الأميركية لشراء خمسين مقاتلة من طراز «إف-35» تسلمت أول اثنتين منها في ديسمبر 2016. ومنذ ذلك الحين تسلمت مزيدا من هذه الطائرات.

وفي يوليو الماضي، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران من أن الطائرات الحربية الإسرائيلية «إف-35» قادرة على الوصول إلى أي منطقة في الشرق الأوسط بما فيها إيران.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات في سورية ضد ما تقول إنها أهداف عسكرية إيرانية ولحزب الله. وقد تعهدت بمنع إيران من ترسيخ أقدامها عسكريا في البلد العربي. كما تواجه تل أبيب حزب الله المدعوم من إيران عبر حدودها في لبنان.