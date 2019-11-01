الصين تحاول إحكام قبضتها على هونغ كونغ.. وتحذر: لن نسمح بتقسيم البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 10:39 صباحا
متظاهرون ضد السلطة في هونغ كونغ، الأول من نوفمبر 2019 (فرانس برس).

أكدت الصين أنها لن تتسامح مع المعارضة في هونغ كونغ، في وقت استعرضت خططها لتعزيز «الشعور الوطني» وتغيير الطريقة التي يتم عبرها اختيار أو إقالة الرئيس التنفيذي للمدينة، بعد شهور من التظاهرات الرافضة للقادة الداعمين لبكين.

وقال مدير لجنة القانون الأساسي في هونغ كونغ وماكاو «شين شونياو» إن الاضطرابات في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي شكّلت موضوعًا مهمًا خلال اجتماع الحزب الشيوعي الذي جرى على مدى أربعة أيام وترأّسه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال الأسبوع الجاري في بكين، حسبما نقلت «فرانس برس».

وأعربت الحكومة المركزية في بكين عن ثقتها حتى الآن برئيسة السلطة التنفيذية للمنطقة كاري لام، وشرطة المدينة لوضع حد للتظاهرات «المؤيدة للديموقراطية» والتي تزداد عنفا؛ لكن جميع الأنظار تركّزت على مسألة إن كانت قيادة الحزب ستفرض قيوداً أكبر في حال خرجت التظاهرات عن السيطرة.

وهزّت شهور من الاحتجاجات «المستعمرة البريطانية السابقة»، إذ انتقد سكانها قادتها الداعمين لبكين وتراجع الحقوق الأساسية.

وعود بتحسين المعيشة
وقال شين إن قادة الحزب اتّفقوا على تحسين منظومة الحكم التي تتبعها الحكومة المركزية في المنطقة والمحافظة على «ازدهارها واستقرارها طويل الأمد». وأضاف أن الصين «لن تتسامح مع أي عمل يشكّل تحديًا لأساس (بلد واحد بنظامين) ولن تتسامح مع أي عمل يقسم البلاد ويعرّض الأمن القومي للخطر وستمنع وتسيطر بحزم على تدخّل القوى الأجنبية بشؤون هونغ كونغ وماكاو».

ولا يتم اختيار رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ باقتراع مباشر، وهو أمر يشكل مصدر توتر أساسي ومشكلة بالنسبة للقادة أنفسهم جرّاء عدم امتلاكهم تفويضا شعبيا.

ويتم حاليا اختيار رئيس السلطة التنفيذية للمدينة من قبل لجنة تضم 1200 عضو يطغى عليها أنصار بكين. وتولت لام، التي انخفضت نسب التأييد لها إلى مستويات قياسية، رئاسة السلطة التنفيذية للمدينة في 2016 بعدما حصلت على 777 صوتا من اللجنة.

إجراءات تستهدف الأمن القومي
وأفاد شين أن قادة الحزب ناقشوا سبل «تحسين آلية تعيين وإقالة رئيس السلطة التنفيذية وكبار المسؤولين في المنطقة ذات الإدارة الخاصة من قبل الحكومة المركزية». وأوضح أنه سيتم تحسين النظام القضائي في المدينة للمحافظة على الأمن القومي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقررت النخبة في الحزب زيادة «مستوى الوطنية» في التعليم في مسعى لمواجهة التظاهرات التي يقودها الشباب، حسب «فرانس برس».

وقال شين: «علينا تثقيف مجتمعي هونغ كونغ وماكاو، خاصة المسؤولين الحكوميين والمراهقين بشأن الدستور (...) وتعزيز الوعي القومي والحس الوطني لدى مواطني هونغ كونغ وماكاو عبر تعليمهم التاريخ والثقافة الصينية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
بالفيديو.. قنصل ميلانو ينفي طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها
ليبيا
المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
سلامة يحدد 4 خطوات لوقف القتال في ليبيا
ليبيا
«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان
دولى
«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة «متوفاة» تنقذ حياة سبعة مرضى