كوريا الشمالية تجري اختبارا ناجحا على قاذفة صواريخ

اختبار قاذفة صواريخ بحضور رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، (الإنترنت: أرشيفية)

أجرت كوريا الشماليّة اختبارا ناجحا جديدا على قاذفة صواريخ، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة الجمعة، في تطوّر هو الأحدث في المواجهة التي تخضوها مع الولايات المتحدة وسيول حول برنامجها النووي.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أنّ اختبار الخميس كان يهدف إلى «التحقّق من أمن» نظام إطلاق قاذفات الصواريخ. من جهته، كان الجيش الكوري الجنوبي أعلن في وقت سابق أنّ كوريا الشمالية أطلقت الخميس قذيفتين قصيرتَي المدى. وقد بلغ مسارهما تقريبا 370 كلم.

وانسحبت كوريا الشمالية من محادثات عمل حول الملف النووي مع الولايات المتحدة في السويد، معبرة عن خيبة أملها من عدم تقدم واشنطن بحلول «جديدة وخلاقة». وتخضع بيونغ يانغ لسلسلة عقوبات بسبب برامجها النووية والبالستية، فيما تقول إنّ سياستها هذه تهدف الى الدفاع عن نفسها في مواجهة احتمال حصول اجتياح أميركي.

وتطالب بتخفيف هذه الاجراءات وحضت واشنطن تكرارا على التقدم بعرض جديد بحلول نهاية السنة. وتراوح المحادثات مكانها بين بيونغ يانغ وواشنطن منذ انهيار قمّة هانوي بين الزعيم كيم جون أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب بدون اتفاق في فبراير الماضي.