أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي

أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش السابق, (أرشيفية : الإنترنت)

أكّد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الخميس، مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتله في عملية أميركية بشمال غرب سورية، وعيّن أبا ابراهيم الهاشمي القرشيّ خلفاً له.

وقال الناطق الرسمي الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشيّ، في تسجيل صوتيّ على حسابات جهادية على موقع تلغرام «ننعى إليكم (...) أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ المجاهد أبا بكر البغدادي (...) وننعى إليكم المتحدث الرسمي للدولة الاسلامية الشيخ المجاهد أبا الحسن المجاهد اللذين قتلا في الأيام الماضية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «مجلس شورى» التنظيم بايع أبا إبراهيم الهاشمي القرشي «أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين».