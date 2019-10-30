«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 09:21 مساء

أعلنت «فيسبوك»، الأربعاء، أنها حذفت حسابات مرتبطة بحليف روسي للرئيس فلاديمير بوتين سعى إلى نشر معلومات مضللة على الشبكة في ثماني دول أفريقية.

وترتبط العلميات التي كانت تجرى بواسطة حسابات مزيفة، بيفغيني بريغوجين الذي دانته الولايات المتحدة لتورطه في حملة تدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أُجريت في العام 2016، وفق «فرانس برس».

وقال مسؤول الأمن المعلوماتي في «فيسبوك»، ناثانيال غليتشر، «إن كلاً من هذه العمليات أوجدت شبكة من الحسابات لتضليل الآخرين بشأن هويتها وأنشطتها. لقد أبلغنا الشرطة والهيئات التشريعية وشركاءنا بما لدينا من معلومات».

وشملت إحدى هذه العمليات 35 حسابًا و53 صفحة استهدفت جمهورية أفريقيا الوسطى، موزمبيق، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، والكاميرون. واستقطبت العملية نحو 475 ألف متابع وأنفقت 77 ألف دولار على نشر الإعلانات والأنباء السياسية الدولية والمحلية، بما في ذلك السياسات الروسية في أفريقيا وانتقاد السياسات الفرنسية والأميركية.

واستهدفت عملية أخرى السودان، وشملت 20 حسابًا مختلفًا و18 صفحة، بعضها انتحل صفة منظمات إخبارية. واستهدفت الشبكة الثالثة ليبيا وشملت 15 حسابًا و12 صفحة، ونشرت أخبارًا محلية وقضايا جيوسياسية. وبحسب «فيسبوك» فإن الحسابات مصدرها روسيا وقد استهدفت مدغشقر، جمهورية أفريقيا الوسطى، موزمبيق، جمهورية الكونغو الديموقراطية، ساحل العاج، الكاميرون، السودان، وليبيا.

وتندرج الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة من أجل وضع حد للتأثير الأجنبي في الولايات المتحدة وأنحاء أخرى من العالم، وأشارت الشركة إلى ثلاث عمليات منفصلة استهدفت مستخدمي «فيسبوك» وإنستغرام. وقال غليتشر: «نحن نعمل بشكل مستمر على رصد هذا النوع من الأنشطة ووضع حد لها؛ لأننا نرفض استخدام خدماتنا للتلاعب بالناس».

وتابع: «في كل من هذه الحملات، نسق الأشخاص المسؤولون عن هذه الأنشطة مع بعضهم البعض واستخدموا حسابات مزيفة لإخفاء هوياتهم، وهو ما استدعى تدخلنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
رئيس الاتحاد الليبي للدراجات يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب تدني نتائج اللعبة
رياضة محلية
«مباحثات زوارة» تعيد «مسار برلين» إلى صدارة المشهد الليبي
ليبيا
صندوق النقد: البطالة محرك للتظاهرات في دول عربية
اقتصاد
«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
إيقاف 805 مسؤولين بـ«تعليم الوفاق» عن العمل وإحالتهم للتحقيق
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

10 خطوات لحماية بياناتك على «غوغل» بعد وفاتك