«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، الأربعاء، أنه من المرجح أن يحصل العميل المتخفي الذي قدم معلومات مهمة أدت إلى العثور على مخبأ زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار، أو على جزء منها.

وقالت الصحيفة إن العميل كان عضوا في تنظيم «داعش» وسهل تحركات البغدادي في سورية، وساعد على الإشراف على مخبئه في سورية، وفق «فرانس برس».

وقتلت القوات الأميركية الخاصة البغدادي في غارة على مخبئه ليل السبت- الأحد، حسب ما أفادت السلطات الأميركية، وقالت الصحيفة إن المخبر كان موجودا وقت الغارة، وتم إخراجه وعائلته من المنطقة بعد يومين.

ومن المرجح أن يحصل الرجل، الذي لم تكشف عن هويته، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها. وإلى جانب تحركات البغدادي، كان المخبر على علم بتفاصيل مخبأ البغدادي غرفة غرفة، حسب الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن الاستخبارات الكردية هي التي عثرت على المخبر، الذي وصفه مسؤول بأنه من العرب السنة، وانقلب على التنظيم المتشدد بعد أن قتل أحد أقاربه.

وبعد ذلك حول الأكراد اسمه على الأميركيين الذين أمضوا أسابيع في التحقق من مصداقيته، قبل أن يغتنموا الفرصة خلال الشهر الماضي، ويشنوا الغارة على مخبأ البغدادي، حسب الصحيفة.