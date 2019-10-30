الاعتراف الأميركي بـ«إبادة الأرمن»| أنقرة تستدعي السفير.. وإردوغان: «أكبر إهانة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 01:54 مساء
السفير الأميركي لدى أنقرة مع إردوغان. (أرشيفية/ الإنترنت).

استدعت أنقرة السفير الأميركي لديها، للاحتجاج على اعتراف مجلس النواب الأميركي بإبادة الأتراك للأرمن في بدايات القرن العشرين، والتي راح ضحيتها نحو مليون ونصف المليون أرمني؛ فيما وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاعتراف بأنه «أكبر إهانة» للشعب التركي.

وقال مسؤولون أتراك إن السفير ديفيد ساترفيلد استدعي إلى وزارة الخارجية لأمر يتعلق بالقرار «الذي لا أساس قانونيا له واتخذه مجلس النواب»، حسبما نقلت عنهم «فرانس برس»، اليوم الأربعاء.

وأقر المجلس الأميركي بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية، في سابقة في الكونغرس، إذ طرحت نصوصا مماثلة بلهجة مباشرة للاعتراف بإبادة الأتراك للأرمن قبل عقود لكن لم يتم تمريرها.

عقوبات ضد أنقرة
وسبق أن وجه النواب الأميركيون ضربة إلى أنقرة من خلال تبني قانون يفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية ضد الأكراد في شمالي شرق سورية، التي جاءت بعد سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوات بلاده من المنطقة أوائل أكتوبر الجاري.

وتنفي تركيا بشدة الاتهامات بارتكاب إبادة ضد الأتراك، وتقول إنّ مجموعة من الأرمن والأتراك قتلوا نتيجة للحرب العالمية الأولى. وتقدر أنقرة حصيلة القتلى بمئات الآلاف؛ على حين تقول مصادر تاريخية إن ضحايا الأرمن بلغوا نحو المليون ونصف المليون شخص، قتل بعضهم عرايا.

ورفضت أنقرة اعتراف مجلس النواب الأميركي بالإبادة، معتبرة أن الاعتراف «خطوة سياسية لا معنى لها، ويمكن أن تضر بالعلاقات بين البلدين في وقت حساس للغاية» للأمن الدولي والإقليمي. وانتقد الرئيس التركي إردوغان القرار ووصفه بأنه «لا قيمة له، وأكبر إهانة للشعب التركي».

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