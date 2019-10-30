عرض قرار إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا على مجلس اللوردات

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مجلس العموم، 29 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

يناقش مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الأربعاء، قرار مجلس النواب الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة؛ للخروج من مأزق «بريكست» الذي يشل المملكة المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وسيعرض النص الأربعاء على مجلس اللوردات حيث قد لا يكون تمريره أكثر من إجراء شكلي. وقال جاكوب ريس موغ الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان في حكومة جونسون إنه سيتم بناء على هذا القرار، حل البرلمان مساء الأربعاء المقبل.

وبعد مناقشات صاخبة استمرت ساعات، وافق مجلس العموم البريطاني بغالبية ساحقة بلغت 438 صوتا مقابل عشرين، على تنظيم الاقتراع الذي يريد جونسون إجراءه. وقد حدد موعد الانتخابات في التاسع من ديسمبر المقبل.

محاولات جونسون

وكانت تلك رابع محاولة يقوم بها جونسون لدعوة البريطانيين إلى التصويت. وقد نجحت بفضل دعم نواب حزب العمال أكبر تشكيلات المعارضة. وستكون هذه الانتخابات المبكرة الثالثة خلال أربعة أعوام.

ويأمل جونسون الذي تشير استطلاعات الرأي أنه في موقع قوة بتقدمه بفارق نحو عشر نقاط على خصومه، في الحصول على غالبية مطلقة لا تمتلكها حكومته حاليا. وقد يسمح له ذلك بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي.

وكان موعد تنفيذ بريكست أرجئ ثلاث مرات منذ أن صوت 52% من الناخبين البريطانيين لمصلحة الخروج من التكتل الأوروبي في استفتاء 2016. وبعد ثلاث سنوات من الاستفتاء، ما زال البرلمان البريطاني منقسما على طريقة تنفيذه.

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ومن المفترض أن تجرى الانتخابات العامة في 2022، بعد اقتراع مبكر أجري في 2017 على خلفية الخلافات حول بريكست، وانتخابات 2015. وستكون هذه الانتخابات الأولى التي تنظم في ديسمبر منذ 1923، إذ إن عمليات التصويت تجرى عادة في الربيع.