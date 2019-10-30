تركيا تعتبر الاعتراف الأميركي بـ«الإبادة الأرمنية» خطوة «بلا معنى»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 08:49 صباحا

رفضت تركيا الأربعاء اعتراف مجلس النواب الأميركي رسميا بـ«الإبادة الأرمنية»، محذّرة من أن هذا الأمر يهدد بإلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين «في توقيت بالغ الحساسية» للأمن الدولي والإقليمي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ووصفت وزارة الخارجية التركية في بيان الاعتراف الأميركي بأنه «خطوة بلا معنى، وموجّهة حصرا إلى «اللوبي الأرمني والمجموعات المناهضة لتركيا».

وتابعت الوزارة «نعتقد أن الأصدقاء الأميركيين لتركيا الذين يدعمون استمرار التحالف والعلاقات الودية، سيطرحون تساؤلات حول هذا الخطأ الفادح وضمير الشعب الأميركي سيحاكم المسؤولين عنه».

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