النواب الأميركي يعترف بـ«الابادة الجماعية للأرمن»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 01:17 صباحا
إحدى جلسات مجلس النواب الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مجلس النواب الأميركي في خطوة تاريخية قرارا بالاعتراف رسميا بـ«الإبادة الجماعية للأرمن»، وهي خطوة من شأنها إغضاب تركيا وسط العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين.

وحسب وكالة «فرانس برس»، علا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا القرار للتصويت في الكونغرس بعد عدة محاولات سابقة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي انها تشرفت بالانضمام الى زملائها في «إحياء ذكرى إحدى أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد الامبراطورية العثمانية»، حسب تعبيرها.

ويعتبر الأرمن أن القتل الجماعي لشعبهم بين عامي 1915 و1917 يرقي إلى مصف الإبادة، وهو ادعاء لا تعترف به سوى نحو 30 دولة وتنفيه تركيا بشدة.

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