ترامب: شيكاغو أخطر من أفغانستان.. ورئيسة البلدية ترد: «تهريج مهين»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اجتماع للجمعية الدولية لقادة الشرطة، إن شيكاغو أخطر من أفغانستان التي تخوض الولايات المتحدة حربًا فيها منذ 18 عامًا، مشيرًا إلى معدل الجريمة المرتفع في ثالث أكبر مدينة أميركية من حيث عدد السكان.

وأضاف: «هذا محرج لنا كدولة. الناس في جميع أنحاء العالم يتحدثون عن شيكاغو. أفغانستان مكان آمن بالمقارنة بها. هذا صحيح»، حسب «رويترز».

ووجه ترامب انتقادات لاذعة لقائد شرطة شيكاغو، إيدي جونسون، الذي رفض حضور الاجتماع تعبيرًا عن معارضته الرئيس الجمهوري الذي يقوم بأول زيارة له للمدينة منذ توليه الرئاسة في 2017. ويتمتع الحزب الديمقراطي بتأييد كبير في شيكاغو. وفي إشارة إلى جونسون، قال ترامب: «هذا رجل لم يكلف نفسه عناء حضور اجتماع لقادة الشرطة، أكثر الناس احترامًا في البلاد، في مدينته ومع رئيس الولايات المتحدة. هل تعرفون لماذا؟ هذا لأنه لا يؤدي عمله».

وبلغ عدد جرائم القتل في شيكاغو العام الماضي 561 جريمة بعدما كان 653 جريمة في 2017. وذكرت جريدة «شيكاغو تريبيون» أن عدد جرائم القتل في شيكاغو منذ بداية العام الحالي بلغ 436 جريمة. وردت لوري لايتفوت، رئيسة بلدية شيكاغو، وهي ديمقراطية، على ترامب على «تويتر» قائلة إنه لا مفاجأة في أنه «أتى بتهريجه الجاهل المهين إلى شيكاغو».

وأضافت: «من حسن الحظ أننا في هذه المدينة نعرف الحقيقة، ولن نسمح لأحد، أيًّا كان منصبه، بأن يحط من قدرنا كبشر أو من وضعنا كمدينة مضيافة». وشارك الآلاف في شيكاغو في مظاهرة خارج برج ترامب، حيث كان الرئيس يجمع نحو أربعة ملايين دولار لحملة انتخابه لفترة ثانية العام 2020 وللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالمضي في مساءلة ترامب تمهيدًا لعزله وإدانته.