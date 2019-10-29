«كلب» بين الجنود الأميركيين في عملية تصفية زعيم تنظيم «داعش»

كلب ضمن الجيش الأميركي, (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الأميركية الإثنين، أن كلبا كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي «أنجز مهاما استثنائية» لكن علينا «حماية هويته».

وقال الجنرال مارك ميلي خلال مؤتمر صحافي إن الكلب «أصيب بجروح طفيفة في العملية ويتعافى بشكل تام»، وفق وكالة «فرانس برس».

فيما رفض الجنرال كشف اسم الكلب لأنه «لا يزال في موقع العملية»، مضيفا «لا ننشر حاليا صورا عن الكلب أو اسمه أو معلومات أخرى عنه لحماية هويته».

والأحد كان دونالد ترامب أشاد بـ«كلب رائع.. كلب موهوب جدا»، خلال إعلانه مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العملية التي استهدفت منزلا في شمال غرب سورية.

وقال الرئيس الجمهوري إن البغدادي للهرب من القوات الأميركية لجأ إلى نفق «وكانت كلابنا تطادره»، مؤكدا أنه «قتل ككلب».

وأضاف خلال كلمة متلفزة «قتل بعد أن فجر سترة ناسفة عندما حاصره الجنود الأميركيون في نفق مسدود مع ثلاثة من أولاده».