ترامب يلمح لإمكانية نشر جزء من فيديو الغارة التى استهدفت البغدادي

أثار الدمار في الموقع الذي استهدفه القصف الأميركي لزعيم داعش البغدادي. (الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إنه قد ينشر مقاطع من فيديو للغارة التي شنتها القوات الأميركية الخاصة لقتل زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي.

وقال لدى مغادرته واشنطن متوجهًا إلى شيكاغو حيث سيلقي كلمة في مؤتمر للشرطة «قد نأخذ مقاطع معينة وننشرها»، ونفذت القوات الخاصة العملية في سورية السبت ونتج عنها مقتل البغدادي، بحسب «فرانس برس».

وقدم ترامب وصفا مفصلا غير معتاد للغارة الأحد، وقال ان البغدادي قتل بعد أن فجر سترة ناسفة عندما حاصره الجنود الأميركيون في نفق مسدود مع أولاده الثلاثة، وقال إنه «مات كالكلب». إلا أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين شكوكهم في وصف ترامب بما في ذلك زعمه أن البغدادي كان يبكي في النفق.

وكان ترامب قال انه شاهد الغارة بأكملها مباشرة مثل «الفيلم السينمائي»، إلا أن المسؤولين ذكروا للصحيفة أنه من غير الممكن أن يكون ترامب قد استمع للأحداث في ذلك الوقت أو أنه تمكن من مشاهدة ما جري داخل النفق.