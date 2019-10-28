إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا مع اتساع الحرائق

واصل آلاف رجال الإطفاء عملهم حتى صباح الإثنين لمكافحة الحرائق الهائلة التي اجتاحت منطقة سونوما شمال كاليفورنيا.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية الأحد مع انتشار النيران على مساحة تزيد عن 14 ألف هكتار ما أجبر السكان على الفرار، وفق «فرانس برس».

وفي لوس أنجلوس، أصدرت إدارة الإطفاء المحلية أوامر إخلاء إلزامية بعد اندلاع حريق غرب طريق سريع بالقرب من متحف غيتي. ودمرت الحرائق عشرات المنازل وكروم العنب ومن بينها مزرعة انتاج نبيذ «سودا روك» الشهيرة التي يعود تاريخها إلى 150 عاماً.

وتم إخلاء مستشفيين على الأقل في سانتا روزا ونقل المرضى إلى مرافق أخرى. ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتواصل هذه الرياح التي صدر تحذير بأعلى المستويات بشأنها حتى صباح الإثنين.

وصدرت الأوامر لنحو 180 ألف شخص بالاخلاء الإجباري، بما في ذلك في اجزاء من سانتا روزا وجزء كبير من مقاطعة سونوما حتى المحيط الهادئ،.ويتعرض نحو 80 الف مبنى ومنشأة للتهديد بحسب السلطات المحلية. وقال مسؤولو الاطفاء إنهم لا يتوقعون احتواء الحرائق قبل 7 نوفمبر.

واندلعت الحرائق التي تعتبر الأكثر تدميرا في كاليفورنيا هذا العام، الأربعاء وانتشرت بسرعة بسبب قوة الرياح التي وصلت سرعتها إلى نحو 145 كلم في الساعة. وبحلول صباح الإثنين لم يتم احتواء سوى 5% من الحريق. وبحلول مساء السبت، دمر 77 مبنى بينها 31 بناء سكنيًا جرّاء الحرائق بينما استدعي أكثر من 2800 اطفائي إلى المكان، بحسب المتحدث باسم جهاز الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا جوناثان كوكس.