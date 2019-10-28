فوز مرشح اليسار ألبيروني فرنانديز برئاسة الأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 08:28 صباحا
تجمع لأنصار الرئيس الأرجنتيني الجديد، ألبيروني فرنانديز، (الإنترنت: أرشيفية)

فاز مرشح اليسار، ألبيروني فرنانديز، بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين من الجولة الأولى، بحصوله على 46.36% من الأصوات، متقدما على الرئيس المنتهية ولايته الليبرالي ماوريسيو ماكري (41.22%)، بالاستناد إلى نتائج جزئية شملت 75% من الأصوات، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتحقيق الفوز يتطلب حصول المرشح على أكثر من 45% من الأصوات، أو 40% وفارق عشر نقاط مئوية عن الخصم. ولو لم يتحقق ذلك، كانت ستنظم دورة ثانية في 24 نوفمبر.

وقال فرنانديز خلال آخر مهرجان انتخابي له الخميس، «مع تصويت الأحد، علينا أن نبدأ طي الصفحة المشينة التي بدأ كتابتها في 10 ديسمبر 2015»، يقصد يوم فوز ماكري في الاقتراع السابق. وكانت الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر المرشحة لمنصب نائب الرئيس مع فرنانديز، تقف إلى جانبه.

أسوأ أزمة منذ 2001
ينهي ماكري الذي يبلغ من العمر ستين عاما أيضا، ولايته خلال أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها الأرجنتين منذ 2001. وهي تشهد انكماشًا منذ أكثر من عام وتضخّمًا كبيرًا بلغ 37,7 % في سبتمبر، ودينًا هائلاً ومعدّلَ فقرٍ متزايدًا يطال 35,4 % من السكان أو واحدًا من كل ثلاثة أرجنتينيين.

لكنّ المستثمرين يخشون من أن يؤدي انتخاب فرنانديز إلى عودة سياسة تدخل الدولة التي شهدتها البلاد في عهد الزوجين كيرشنر (2003-2015). واصطف كثير من الأرجنتينيين المعتادين على التقلبات الاقتصادية، الجمعة أمام المصارف ومكاتب الصرف لشراء دولارات أو سحب ودائعهم.

وسعى فرنانديز إلى طمأنتهم. وقال «ليطمئن الأرجنتينيون.. سنحترم ودائعهم»، ملمحا الى شبح الإجراءات التي اتخذت في 2001 في الأرجنتين لإنهاء سباق على السيولة وهروب رؤوس الأموال، وسميت «كوراليتو».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادر كارة: التعاقد مع البنزرتي خطأ كبير وغير مناسب لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
ترامب يكشف تفاصيل عملية قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي
دولى
بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
بالفيديو: تدمير منازل وقطع كهرباء وإجلاء الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
دولى
الذكرى 108 لنفي آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي
ليبيا
البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
مواطنو بنغازي يشكون كثرة حوادث الموت على «الطريق السريع»
ليبيا
شهادات من ضحايا «حرب العاصمة»: القذائف تنحر المدنيين في غرف النوم .. والفاعل من ...
ليبيا
انخفاض إيرادات النفط الليبي 11% في سبتمبر
ليبيا
فتح جدار برلين 9 نوفمبر 1989.. اليوم الذي غير وجه العالم
دولى
صراع «فرنسي - روسي» على «كعكة الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: وفد اقتصادي في واشنطن وآخر في روسيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متظاهرو لبنان ينجحون في تشكيل سلسلة بشرية بطول 170 كيلومترا (فيديو)