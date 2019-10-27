ترامب يكشف تفاصيل عملية قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 04:15 مساء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت ليلة السبت زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه.

واستهدفت عملية عسكرية أميركية في سورية أبو بكر البغدادي، وقال عدد من المسؤولين الأميركيين إن البغدادي كان هدفًا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان ترامب ذلك رسميًّا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وفق «فرانس برس».

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن البغدادي قُـتل بعد تفجير «سترته» الناسفة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من رفاق البغدادي قُـتلوا أيضًا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأميركية، كما قال الرئيس الأميركي. وأوضح أنه تم التعرف على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أُجريت بعد الغارة، مضيفًا أن القوات الأميركية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من موقع العملية في محافظة إدلب شمال غرب سورية.

وأضاف أن القوات الأميركية التي نفذت العملية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبًا، وقال: «إن القوات الخاصة نفذت عملية جريئة في شمال غرب سورية»، موضحًا أن 8 طائرات هليكوبتر شاركت فيها. وقال ترامب: «بدأنا نتلقى معلومات إيجابية جدًّا عن مكان البغدادي قبل شهر»، وأضاف: «تمكنا من تحديد مكان وجود البغدادي قبل أسبوعين»، مؤكدًا أنه شاهد العملية مع نائبه مايك بنس وآخرين.

وأكد الرئيس الأميركي أن القوات الأميركية الخاصة تعرضت لإطلاق النار عند وصولها إلى المجمع الذي كان يختبئ فيه زعيم تنظيم «داعش»، مشيرًا إلى أن المدخل الرئيسي للمجمع كان مفخخًا. وذكر ترامب أن البغدادي قتل 3 أطفال خلال الغارة الأميركية على المجمع الذي كان يتحصن فيه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى 11 طفلًا آخرين لم يصابوا خلال العملية.

وأعرب الرئيس الأميركي عن شكره لروسيا وتركيا وسورية والعراق والقوات الكردية لمساعدتها في عملية قتل البغدادي، وقال: «إن روسيا تعاملت معنا بشكل رائع وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشن الغارة».

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