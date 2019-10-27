صوفي ويلمز.. أول امرأة لرئاسة وزراء بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 09:44 صباحا
وزيرة الموازنة البلجيكية صوفي ويلمز (فرانس برس)

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، اختيار وزيرة الموازنة صوفي ويلمز لتكون رئيسة وزراء بالوكالة للبلاد، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في بلجيكا.

ولا يزال يتعين على ويلمز البالغة 44 عاما أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك فيليب.

وقال ميشال الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الأوروبي في الأول من ديسمبر، إنه ينوي التنحي مع بداية نوفمبر على أبعد تقدير.

اقرأ أيضا: الأميرة إليزابيث أصبحت مؤهلة لحكم بلجيكا  

ومنذ انهيار التحالف الحكومي برئاسة ميشال في ديسمبر 2018، لم تكُن لدى بلجيكا حكومة فيدرالية تعمل بكامل طاقتها. وبقي ميشال رئيسا للوزراء بالوكالة منذ ذلك الحين.

وكتب ميشال عبر حسابه على «تويتر»: «تهانينا لصوفي ويلمز التي تم طرح اسمها على الملك لتكون رئيسة وزراء بالوكالة». 

وويلمز التي دخلت البرلمان للمرّة الأولى عام 2014 ويُنظر إليها كحليفة لميشال، اختيرت للمنصب من جانب لجنة وزاريّة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: تدمير منازل وقطع كهرباء وإجلاء الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
دولى
البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
مواطنو بنغازي يشكون كثرة حوادث الموت على «الطريق السريع»
ليبيا
شهادات من ضحايا «حرب العاصمة»: القذائف تنحر المدنيين في غرف النوم .. والفاعل من ...
ليبيا
فتح جدار برلين 9 نوفمبر 1989.. اليوم الذي غير وجه العالم
دولى
جريدة «الوسط»: وفد اقتصادي في واشنطن وآخر في روسيا
ليبيا
استقرار ليبيا في «مطبخ» الكونغرس الأميركي
ليبيا
فلول «داعش» الفارون من سورية شبح يفاقم الصراع الليبي
ليبيا
في ذكراها الـ75.. الأمم المتحدة تطلق حوارا مجتمعيا بمشاركة أكبر عدد من سكان ...
دولى
«بتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر
اقتصاد
مبعوث واشنطن في سورية: فرار أكثر من مئة أسير بتنظيم «داعش» دون معرفة مصيرهم
دولى
تحقيقات بريطانية بشأن العثور على 39 جثة في شاحنة قادمة من بلغاريا
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سرعة مشيتك تكشف أمراضًا خطيرة