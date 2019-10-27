أنباء عن مقتل زعيم داعش في غارة أميركية على سوريا

حطام المبنى بعد الغارة الأميركية في منطقة إدلب (NBC News)

أعلنت شبكتا التليفزيون الأميركيتان «سي إن إن» و«إيه بي سي» في وقت مبكر الأحد أن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي قتل على الرجح بعد غارة أميركية في منطقة إدلب في سوريا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شبكة «سي إن إن» قولها إن الجيش الأميركي يجري تحاليل قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميا. ونقلت إحدى وسائل الإعلام الأميركية عن مصادر حكومية عديدة قولها إن البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية عندما هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه.

ونسبت وكالة «رويترز» لمسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه قوله إن الولايات المتحدة نفذت عملية استهدفت زعيم البغدادي. ولم يكشف المسؤول أي تفاصيل عن العملية ولم يحدد إن كانت نجحت.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مروحيات استهدفت «لساعة ونصف الساعة» الليلة الماضية مسلحين قريبين من «داعش» في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى.

وقال المرصد أن ثماني مروحيات استهدفت منزلا وسيارة في محيط قرية باريشا في إدلب حيث تتواجد «مجموعات قريبة من داعش».