ستة قتلى في تجدد الاحتجاجات في العراق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 أكتوبر 2019, 04:43 مساء

قتل ستة أشخاص في تجدد الاحتجاجات في العراق، بينهم ثلاثة متظاهرين في بغداد وفق حصيلة رسمية، وثلاثة أشخاص برصاص حماية مسؤول محلي في جنوب البلاد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقال العضو في المفوضية العراقية لحقوق الإنسان علي البياتي  إن ستة أشخاص قتلوا في احتجاجات العراق السبت، ثلاثة في بغداد وثلاثة في الناصرية جنوباً، من دون مزيد من التفاصيل، وفق «فرانس برس».

 وأفادت مصادر أمنية وطبية في الناصرية إن الأشخاص الثلاثة قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه.
 

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