إجلاء 40 ألف شخص جراء حريق ضخم قرب لوس أنجليس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 أكتوبر 2019, 09:26 مساء
إطفائيون يحاولون إخماد حريق في كاليفورنيا, 25 أكتوبر 2019, (أ ف ب)

أجلت السلطات الأميركية نحو 40 ألف شخص، بسبب حريق هائل في كاليفورنيا قرب لوس أنجليس، حيث لا يزال رجال الإطفاء، اليوم الجمعة، يحاولون إخماد الحريق.

ومنطقة لوس أنجليس في حالة إنذار حمراء، أقله حتى مساء الجمعة، بسبب الأحوال الجوية المواتية للحرائق، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان حريق آخر يتمدد في منطقة تقع شمال سان فرانسيسكو على بعد 500 كلم.

وذكر الإعلام المحلي أن السلطات توجهت إلى كل المنازل في سانتا كلاريتا، على بعد 50 كلم من لوس أنجليس، لتحذير السكان من تقدم ألسنة اللهب والطلب منهم الرحيل.

وقالت السلطات المحلية إنه لم يتم صباح الجمعة احتواء الحريق إلا بنسبة 5%، وإنه أتى على مساحة 1600 هكتار.

وبات عشرة آلاف مبنى مهددا، وقامت فرق الإطفاء في كاليفورنيا بتعبئة 500 عنصر، وحركت ست طائرات و100 شاحنة للتصدي للحريق الذي اندلع بعد ظهر الخميس.

وعلى مئات الكيلومترات شمالا أتى الحريق على منطقة قرب سان فرانسيسكو، وكان 1300 إطفائي يحاولون إخماده، صباح الجمعة، بعدما أتى على تسعة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية ودمر 49 مبنى.

وقطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق إثر اندلاع الحرائق، إذ يسمح قطع الكهرباء للشركات المزودة، بالتحقق من خطوط التوتر العالي وعدم تعرضها لأضرار خلال ظروف مناخية قد تؤدي إلى اندلاع حرائق بسبب الرياح القوية والجفاف.

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