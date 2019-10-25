واشنطن تحذر تركيا من تشغيل أنظمة الصواريخ الروسية لتتفادى العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 أكتوبر 2019, 08:50 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الإنترنت)

ستجنب الولايات المتحدة تركيا العقوبات بشأن شرائها منظومة صواريخ إس 400 الروسية، «إذا لم تشغلها»، حسبما أفاد مسؤول أميركي لوكالة «فرانس برس»، اليوم الجمعة.

ورفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، العقوبات التي فرضها على تركيا بعد شنها عملية عسكرية ضد القوات الكردية التي تدعمها واشنطن، خلقت أزمة بين البلدين الحليفين في حلف الأطلسي.

لكن التوتر لم ينته بعد، إذ إن تركيا لا تزال تواجه خطر فرض عقوبات عليها لشرائها منظومة صواريخ إس 400 من روسيا، رغم عضويتها في الحلف الغربي.

وأبلغ مسؤول في الخارجية الأميركية، فضل عدم نشر اسمه، الصحفيين: «هناك على الأرجح أشخاص أكثر تعقلا في أنقرة يقولون لوجه الله لا تشغلوا الصواريخ الروسية».

وقال المسؤول إنه لا يبدو أن أنقرة شغلت المنظومة، التي يخشى الحلف أن تساعد روسيا في تعزيز قدرتها على إسقاط طائرات وصواريخ غربية.

وتابع المسؤول: «لا يزال هناك عمل لجعل الأتراك يبتعدون عن إس 400، سواء أوقفوه أو أعادوه أو دمروه». مضيفا: «من الناحية المثالية، ما كان ينبغي أن يحصلوا على أي مكون من مكونات إس 400 أو يتسلموها، ولكن الآن بعد أن تم تجاوز هذا الخط، فإن الأمر يتعلق بكيفية إغلاق هذا الملف وتحييده والمضي قدما».

ورغم ذلك، لا يزال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يواصل بناء علاقات أوثق مع روسيا، التي وافقت على نشر قوات في شمال سورية لتعويض القوات الأميركية التي سحبها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مطلع الشهر الجاري.

وقال السناتور، ليندسي غراهام، المقرب من ترامب، إنه قدم الفكرة مباشرة إلى تركيا لتفادي العقوبات.

وبموجب قانون صادر في العام 2017، فإن الولايات المتحدة مطالبة بفرض عقوبات على أي بلد يقوم بعمليات كبيرة لشراء أسلحة من خصوم واشنطن ومن بينها روسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكراها الـ75.. الأمم المتحدة تطلق حوارا مجتمعيا بمشاركة أكبر عدد من سكان ...
دولى
«بتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر
اقتصاد
مبعوث واشنطن في سورية: فرار أكثر من مئة أسير بتنظيم «داعش» دون معرفة مصيرهم
دولى
تحقيقات بريطانية بشأن العثور على 39 جثة في شاحنة قادمة من بلغاريا
دولى
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: استقلت وأنتظر الرد ولم أحصل على حقوقى.. أما الفشل ...
رياضة محلية
دبلوماسي أميركي يدلي بشهادة تعزز الشبهات ضد ترامب في قضية أوكرانيا
دولى
القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
«العفو الدولية» ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وحالات انتهاك حظر السلاح في «حرب ...
ليبيا
مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بطلب من الرئيس.. زوجة قيس سعيد تحصل على إجازة دون مرتب لمدة 5 سنوات