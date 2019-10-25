الاتحاد الأوروبي يوافق من حيث المبدأ على تأجيل «بريكست»

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا من حيث المبدأ اليوم الجمعة، على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لكنهم لم يحددوا موعدا جديدا، وفق وكالة «رويترز».

وأوضح مسؤول في الاتحاد، أن هناك اتفاقا كاملا على ضرورة التمديد، وذلك بعد اجتماع مندوبي الدول السبعة والعشرين التي ستبقى في التكتل بعد خروج بريطانيا لمناقشة طلب لندن تمديد الموعد النهائي لانفصالها بعد 31 أكتوبر، مضيفا: «العمل سيستمر خلال مطلع الأسبوع. من المتوقع أن يجتمع سفراء 27 بلدا يومي الإثنين والثلاثاء، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق».

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي شارك في الاجتماع في بروكسل اليوم الجمعة: «سنواصل النقاش».