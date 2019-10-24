بوتين يعلن فتح «صفحة جديدة» من العلاقات بين روسيا وأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 أكتوبر 2019, 08:42 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في القمة الروسية الافريقية في الرابع والعشرين من أكتوبر 2019. (فرانس برس)

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن القمة الروسية الافريقية الأولى فتحت صفحة جديدة من العلاقات بين موسكو والقارة السمراء، داعيا إلى «تكثيف التعاون» بين الطرفين.

وقال بوتين في كلمة ألقاها في ختام أعمال هذه القمة التي استغرقت يومين، «بإمكاننا القول أن هذا الحدث فتح صفحة جديدة من العلاقات بين روسيا وأفريقيا»، مشيدا بما تخلل هذه القمة من «لقاءات مهنية وودية لكي لا نقول حارة».

وشاركت في القمة كل الدول الافريقية الـ54، تمثلت 43 منها برؤسائها أو رؤساء حكوماتها، لكن لم يعلن التوقيع عن أي اتفاق كبير خلال أعمال القمة.

وقال بوتين أيضا «ننوي تكثيف التعاون الاقتصادي»، مشيرا إلى الهدف الذي تسعى إليه روسيا بزيادة المبادلات التجارية مع أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 40 مليار دولار سنويا، كما أعلن أن هذه القمة ستعقد كل ثلاث سنوات.

وصدر بيان مشترك بنهاية قمة سوتشي الروسية الأفريقية دعا إلى إدخال تعديلات على تركيبة مجلس الأمن «لكي يصبح أفضل تمثيلا».

وكان الهدف من هذه القمة تكريس عودة روسيا إلى القارة الأفريقية بعد أن كانت ابتعدت عنها بعيد تفكك الاتحاد السوفياتي، وسط منافسة واضحة من الصين والعديد من الدول الغربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر
اقتصاد
مبعوث واشنطن في سورية: فرار أكثر من مئة أسير بتنظيم «داعش» دون معرفة مصيرهم
دولى
تحقيقات بريطانية بشأن العثور على 39 جثة في شاحنة قادمة من بلغاريا
دولى
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: استقلت وأنتظر الرد ولم أحصل على حقوقى.. أما الفشل ...
رياضة محلية
دبلوماسي أميركي يدلي بشهادة تعزز الشبهات ضد ترامب في قضية أوكرانيا
دولى
القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
«العفو الدولية» ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وحالات انتهاك حظر السلاح في «حرب ...
ليبيا
مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ولادة طفل من دون وجه تهز البرتغال