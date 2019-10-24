جثث «شاحنة بريطانيا» الـ39 هي لصينيين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 أكتوبر 2019, 02:39 مساء
خيمة للشرطة أمام الشاحنة في غريز شرق لندن، 23 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة ببريطانيا هي لمواطنين صينيين.

واكتشف الضحايا داخل حاوية شاحنة في غريز، التابعة لإسيكس شرق لندن، أمس، بعد وقت قصير من وصولها على متن عبارة من بلجيكا.

وأكدت شرطة إسيكس التي تعمل مع مسؤولين من دائرة الهجرة أن أولويتها تتمثل بمحاولة تحديد هويات الضحايا الذين يعتقد أنهم 38 بالغًا ومراهق واحد.

وجرى الأربعاء، نقل الشاحنة إلى منطقة أكثر أمنًا قرب مرفأ تيلبوري؛ لإزالة الجثث. 

وفي العام 2000، عثر على جثث 58 مهاجرا سريا صينيا داخل شاحنة هولندية في ميناء دوفر البريطاني، بينما نجا شخصان فقط.

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