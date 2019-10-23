مقتل مهاجر إثر اصطدام قارب بسفينة خفر السواحل اليوناني

لاجئون ومهاجرون بانتظار نقلهم إلى مخيم في شمال اليونان بعدم وصولهم من جزيرة ليسبوس 7 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

قُتل مهاجر وأصيب ستة بجروح فيما فُقد اثنان الأربعاء بعدما اصطدم قارب يقل مهاجرين بسفينة تابعة لخفر السواحل اليونانيين، وفق ما أفاد مسؤولون.

ووقع الحادث ليلاً قبالة جزيرة كوس في بحر إيجه، حسب خفر السواحل الذي أشار إلى عدم وجود أي أضواء على قارب المهاجرين الذي كان على متنه 34 شخصًا.

وجرى تسجيل فقدان رجل وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات بينما نُقل المصابون والناجون إلى مستشفى في كوس. وأفاد خفر السواحل بأن اثنين من المصابين حالتهما حرجة بينهما امرأة حامل، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وتواجه اليونان تزايداً في عدد المهاجرين واللاجئين الواصلين إليها من تركيا المجاورة مع وصول المئات يوميًا. وتعهدت الحكومة بتشديد الاجراءات عبر زيادة عدد الدوريات لمنع وصول قوارب المهاجرين.

وقال رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس الأسبوع الماضي إن «موجات اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية باتت تحاصر الدول الأوروبية».

ويخطط ميتسوتاكيس الذي وصل إلى السلطة في يوليو لإعادة 10 آلاف شخص إلى تركيا وتسريع إجراءات معالجة طلبات اللاجئين.