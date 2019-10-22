بومبيو: من المبكر الحديث عن نجاح الاتفاق لإنهاء الهجوم التركي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 05:18 مساء

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إنه من المبكر جدا معرفة ما إذا كان الاتفاق لإنهاء الهجوم التركي في سورية سينجح، وذلك قبل انتهاء المهلة النهائية التي حددتها أنقرة لانسحاب المقاتلين الأكراد من المناطق الحدودية.

وصرح بومبيو في كلمة في مؤسسة «هيريتيج» في واشنطن قبل ساعات من انتهاء المهلة النهائية الساعة 19,00 «ت غ» لانسحاب القوات الكردية «لقد تم إحراز بعض التقدم»، وفق «فرانس برس».

إلا أنه أضاف «إنها مسألة معقدة بالتأكيد. نجاح النتائج هناك ليس مؤكدا بشكل كامل». وشنت تركيا هجوما على مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية بعد أن سحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القوات الأميركية من المنطقة، في خطوة اعتبرت «ضوءا أخضر» لبدء الهجوم.

وفي مواجهة الانتقادات العنيفة التي تعرض لها، فرض ترامب عقوبات على تركيا وأرسل بومبيو ونائبه مايك بنس إلى أنقرة، حيث توصلا إلى اتفاق، الخميس، تنسحب بموجبه القوات الكردية من «المنطقة الآمنة» خلال خمسة أيام. وقال بومبيو: «نعتقد أننا الآن في مكان أفضل» من ذلك الذي سبق الاتفاق.

واستشهد بومبيو بقول ترامب إن الولايات المتحدة كان يجب أن تظهر بعض «المحبة القاسية» تجاه تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي. وحذرت تركيا، الثلاثاء، من أنها ستستأنف الهجوم في حال لم ينسحب المقاتلون الأكراد قبل انتهاء المهلة.

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