جونسون يهدد بسحب اتفاق بريكست من البرلمان حال عدم تأييد جدوله الزمني

هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسحب قانون تطبيق بريكست من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقرار النص، ما يجعل من الصعب المصادقة عليه بحلول 31 أكتوبر.

وقال أمام مجلس العموم «إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرر تأجيل كل شيء إلى كانون الثاني/يناير أو حتى إلى وقت لاحق فسيتعين سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة»، وفق «فرانس برس».

ومن المقرر أن يصوت النواب ليل الثلاثاء على جدول التبني الذي اقترحته الحكومة وينص على اقرار النص المكون من 110 صفحات بحلول مساء الخميس.