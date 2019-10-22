إيطاليا: وصول 68 مهاجرا إلى صقلية بينهم طفلان

مهاجرون غير شرعيين على قارب مطاطي في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصادر أمنية محلية، أن «68 مهاجرًا تم إنقاذهم أمس من قبل سفينة الشحن (آسّو 29)، ونقلهم من ثم على متن سفينة (ديتشوتي) التابعة لقوات خفر السواحل، في قناة صقلية، تم إنزالهم في ميناء بوتساللو صباح اليوم الثلاثاء».



وأضافت المصادر ذاتها أن المهاجرين قادمون من إريتريا والصومال والمغرب وبنغلاديش، وأن على متن السفينة طفلين بعمر 10 أشهر و3 سنوات أيضًا.



وخلصت المصادر إلى القول إنه من بين مجموعة المهاجرين، سجل الأطباء العديد من حالات الإصابة بالجرب، وأنه تم نقل بقية المهاجرين إلى النقطة الساخنة القريبة، لاستكمال إجراءات استقبالهم.