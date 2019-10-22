نتنياهو يقر بعجزه عن تشكيل حكومة.. والمهمة تؤول إلى غانتس

غانتس ونتنياهو: صورة مركبة (أرشيفية: إنترنت)

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أنه سيكلّف بيني غانتس تشكيل حكومة جديدة بعدما أبلغه بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، بأنه لم يتمكن من تشكيل حكومة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 سبتمبر وأسفرت عن نتائج متقاربة جدا.

وقال نتنياهو، في شريط مصور بثّ عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، وتوجه فيه إلى الإسرائيليين: «قبل فترة وجيزة أبلغت الرئيس أنني سأتخلى عن صلاحياتي في مسعى تشكيل حكومة».

وألقى نتنياهو باللوم على منافسه رئيس حزب «أزرق - أبيض» الوسطي بيني غانتس لرفضه التفاوض على شروطه.

وبعد ذلك بقليل أعلن الرئيس الإسرائيلي أنه سيكلف غانتس تشكيل الحكومة الجديدة، وأورد بيان لمكتب ريفلين أن كل أعضاء الكنيست سيتم إبلاغهم أن «الرئيس يعتزم تكليف رئيس أزرق أبيض النائب بيني غانتس تشكيل الحكومة».

وسيكون أمام غانتس 28 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة، وسيواجه الكثير من العقبات.

وفشلت جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات التي كانت الثانية بعد أابريل، وقال حزب أزرق أبيض في بيان: «حان وقت العمل.. مصممون على تشكيل حكومة وحدة ليبرالية يقودها بيني غانتس صوّت لها الشعب الإسرائيلي قبل شهر».

ويشير استخدام الحزب لكلمة «ليبرالية» إلى نيته للحد من نفوذ الأحزاب الدينية في تشكيل الائتلاف.

وخلال المفاوضات التي قادها نتنياهو في الأسابيع الأخيرة لتشكيل ائتلاف حكومي حاول حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو إقناع حزب أزرق أبيض الوسطي بحل وسط، صاغه الرئيس ريفلين، وينصّ على أن يتناوب نتنياهو وغانتس على تولي منصب رئيس الوزراء.

وكان يفترض بموجب هذا المقترح أن يتولّى نتنياهو منصب رئيس الوزراء في البداية، على أن يحلّ محلّه غانتس حالما يوجّه إليه رسمياً اتهام قضائي بالفساد وهو أمر مرجّح حدوثه بحلول نهاية العام.

وأهم قضايا الفساد التي يواجهها نتنياهو القضية الاولى التي تسمى «الملف 1000»، ويتهم فيها بانه تلقى أنواعا فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار) مقابل حصول من قدموها على امتيازات مالية شخصية.

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في القضية الثانية، التي تسمى «الملف 2000»، يقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل الى اتفاق مع الناشر ارنون موزيس مالك صحيفة «يديعوت احرونوت»، أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، للحصول على تغطية إيجابية له.

والقضية الثالثة هي بيزيك أو «الملف 4000» وتعتبر الأخطر على نتنياهو، إذ يشتبه المحققون بأنه حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإلكتروني «والا». في المقابل يشتبه بأنه أمن امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع «والا». ويؤكد نتنياهو أنه لم يقبل سوى هدايا من أصدقاء بدون مقابل.