إمبراطور اليابان يعلن تنصيبه رسميا

إمبراطور اليابان ناروهيتو يعلن تنصيبه خلال حفل في طوكيو، 22 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو اليوم الثلاثاء، تنصيبه خلال حفل ضخم أقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو، بحضور ألفي مدعو بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من نحو 180 بلدا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ناروهيتو وبجانبه الإمبراطورة ماساكو، وكلاهما يرتدي لباسا تقليديا خاصا بهذه المراسم الاستثنائية، «بعدما ورثت العرش بموجب الدستور وقانون البيت الإمبراطوري (...) إلى البلد والعالم، أعلن تنصيبي».

وأصبح ناروهيتو رسميا في الأول من مايو الإمبراطور الـ126 لليابان، غداة تخلي والده أكيهيتو عن العرش الذي جلس عليه ثلاثين عاما. وقال ناروهيتو «أعد هنا أنني سأصلّي دوما من أجل سعادة الشعب الياباني والسلام العالمي»، مبديا كذلك التزامه بالوقوف «بجانب الشعب للوفاء بواجباته كرمز للأمة ولوحدة شعب اليابان». وجرى الحفل في «صالة الصنوبر» في القصر الامبراطوري بحضور أفراد العائلة الإمبراطورية.