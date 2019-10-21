رئيسة هونغ كونغ تزور مسجدا تعرض للرش بمدفع ماء ملون

متظاهر يفر من مدفع ماء ملون بصباغ أزرق في أحد أحياء هونغ كونغ، 20 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

زارت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ الموالية لبكين، وقائد شرطة المدينة، الإثنين، مسجدا تعرض للرش بمدفع ماء يحتوي على صباغ أزرق خلال الاحتجاجات العنيفة الأخيرة في المدينة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتلوّن مدخل مسجد كولوون، أكبر المساجد في هونغ كونغ باللون الأزرق الأحد، ما أثار غضبا بين الأهالي المسلمين والمحتجين أيضا. وتستخدم الشرطة الصباغ الأزرق - الذي أحيانا ما يحتوي على سائل يسبب حروقا - للتعرف على المحتجين ورصدهم، لكنها غالبا ما تتسبب في تلطخ الشوارع والمباني بهذا اللون.

وأظهرت تسجيلات مصورة الأحد شاحنة تتوقف قرب المبنى خلال مواجهات مع المحتجين، ثم تقوم برش حوالى ستة من الصحافيين والمارة الذين تجمعوا في الطريق أمام المبنى. ومجموعة الأشخاص الذين لم يكونوا من المحتجين على ما يبدو، تعرضوا للرش مرتين، وصبت غالبية الصباغ الأزرق الفاتح على مدخل الجامع وأدراجه.

ونشرت الشرطة بيانا الأحد قالت فيه إن إصابة المسجد لم تكن متعمدة، لكنها لم تقدم اعتذارا. والإثنين أجرت المسؤولة التنفيذية كاري لام وقائد الشرطة ستيفن لو زيارة مقتضبة إلى المسجد برفقة حراس أمن، ثم خرجا بعد 20 دقيقة بدون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام.

اعتذار المسؤولين

وقال ممثلو المسجد للصحافيين إن المسؤولين قدما اعتذارهما لحادثة مدفع الماء وقد قُبل الاعتذار. وشكر مسؤولو المسجد المصلين والأهالي الذي سارعوا لتنظيف المسجد على إثر الحادثة.

وشييد مسجد كولوون أساسا في أواخر القرن التاسع عشر للجنود المسلمين من الهند التي كانت خاضعة للحكم البريطاني. وأعيد بناؤه في مطلع ثمانينات القرن الماضي ولا يزال الجامع الرئيسي للمسلمين البالغ عددهم 300 ألف في هونغ كونغ.

ولم يرد مكتب لام ولا الشرطة على طلب للتعليق على الزيارة. وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن قائد الشرطة اعتذر وسيعلن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم.

وشهدت هونغ كونغ يوما جديدا من أعمال العنف الأحد، في إطار تظاهرات مستمرة منذ نحو خمسة أشهر للمطالبة بالديموقراطية. وشارك عشرات آلاف الأشخاص في تجمع غير مرخص إنما سلمي بعد الظهر، سرعان ما تخللته أعمال فوضى بعد أن قام عدد من المتظاهرين المتشددين بإلقاء قنابل حارقة على مركز للشرطة وشركات تابعة للبر الرئيسي الصيني والعديد من مداخل محطات قطارات الأنفاق. وردت الشرطة مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهات تواصلت ليلا.