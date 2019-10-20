(بالفيديو) مظاهرات تشيلي .. اشتباكات وقتلى وحظر تجول

متظاهرون في سانتياغو، 19 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

قتل ثلاثة أشخاص جراء حريق اندلع في سوبرماركت تعرض لأعمال تخريب ليل السبت - الأحد في عاصمة تشيلي، وسط تظاهرات واحتجاجات عنيفة مستمرة منذ يومين، بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

واشتبك التشيليون الغاضبون مع قوات الأمن، لليوم الثاني، في أسوأ أعمال عنف تشهدها أكثر دول أميركا اللاتينية استقرارا، وأعلنت السلطات فرض حظر التجول في العاصمة «سانتياغو»، بعد أن أشعل المتظاهرون النار في الحافلات وأحرقوا محطات المترو واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب في المدينة التي يسكنها سبعة ملايين نسمة، وفق «فرانس برس»

وقال الجنرال في الجيش، خافيير إيتورياغا، الذي يشرف على الأمن خلال حالة الطوارئ: «بعد تحليل الوضع والأعمال المروعة التي وقعت اليوم، اتخذت قرارا بتعليق الحريات والحركة من خلال حظر تجول كامل».

وأظهرت لقطات فيديو قوات الأمن وهي تفرّق حشدا بخراطيم المياه، وشرطة مكافحة الشغب تضع متظاهرين من الشباب في شاحنات.

وكان اليوم قد بدأ بتظاهرات للآلاف وهم يقرعون الأواني المعدنية في سانتياغو ومدن أخرى، مما يعكس الغضب الواسع جراء الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء. لكن الاشتباكات اندلعت في وقت لاحق في ساحة بلازا إيطاليا، المكان الذي انطلقت منه أعمال العنف يوم الجمعة، وخارج القصر الرئاسي. وأشعل المتظاهرون النار في الحافلات في وسط سانتياغو مما تسبب بشل هذه الخدمة.

وقال خافييرا آلاركون البالغ 29 عاما والذي كان يحتج أمام القصر الرئاسي: «لقد سئمنا وتعبنا، هذا يكفي. لقد سئمنا منهم وهم يخدعوننا. السياسيون يفعلون فقط ما يريدون فعله ويديرون ظهرهم للواقع بأكمله».

زيادة تذاكر المترو

والشرارة التي أشعلت الاحتجاجات كانت رفع أسعار تذاكر المترو. وأعلن الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، الجمعة، حالة الطوارئ في سانتياغو بعد يوم من أعمال النهب والحرائق والمواجهات مع الشرطة.

وذكرت السلطات أن 16 حافلة على الأقل أحرقت، الجمعة، ودمرت بالكامل نحو عشر محطات للمترو. وتحدثت الشرطة عن توقيف 180 شخصا على الأقل وجرح 57 شرطيا.

وبحلول الليل تصاعدت الصدامات وأحرق مبنى شركة الكهرباء «إينيل» وفرع لمصرف «بانكو تشيلي» وكلاهما في وسط المدينة.