13 قتيلا على الأقل بانهيار سد في منجم للذهب في سيبيريا بروسيا

أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية، مقتل 13 شخصا، اليوم، في انهيار سد في منجم للذهب في منطقة راسنويارسك في سيبيريا.

وذكرت فرق الإنقاذ، أن الحادث أوقع عددا كبيرا من الجرحى، مشيرة إلى أن 14 منهم نقلوا إلى المستشفى، وفق «فرانس برس».