انتخاب فنزويلا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.. «مادورو»: انتصار و«غوايدو»: مقعد غارق في الدماء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 أكتوبر 2019, 08:53 صباحا
نيكولاس مادورو يتحدث أثناء لقاء بمناسبة بداية العام الدراسي في القصر الرئاسي في كراكاس، 16 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الخميس، انتخاب فنزويلا لشغل مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي انتقدته منظمات غير حكومية ودول أميركية لاتينية بـ«الانتصار».

وكتب مادورو، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «انتصار في الأمم المتحدة.. 105 أصوات تؤيد دخول فنزويلا إلى مجلس حقوق الإنسان كبلد حر وسيادي».

في المقابل، رأى المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، أن الأمم المتحدة سمحت لديكتاتورية مادورو بشغل مقعد غارق في الدماء، مضيفا أنها «فقدت مصداقيتها» باتخاذها هذا القرار.

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من جهته، رحب النائب العام طارق وليام صعب «بهذا النجاح المهم»، وأعلن في الوقت نفسه الإفراج عن 24 معارضا، دون أن يكشف هوياتهم أو عقوباتهم.

وقال رئيس المنظمة الفنزويلية لحقوق الإنسان ألفريدو روميرو، إنه تمكن من التحقق من إطلاق سراح 12 من هؤلاء المعارضين، وتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين بموجب اتفاق بين حكومة مادورو وأحزاب أقلية معارضة لا تضم غوايدو.

فنزويلا والبرازيل
وكانت فنزويلا انتخبت الخميس لشغل مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان للفترة 2020-2022 في تصويت في الجمعية العامة.

وحصلت كراكاس على 105 أصوات. وعلا التصفيق عند إعلان النتيجة التي حصلت عليها في التصويت لاختيار 14 عضوا جديدا في المجلس الذي يضم 47 بلدا.

ويعمل المجلس على دعم وحماية حقوق الإنسان في أرجاء العالم. ويتم اختيار اعضائه لولاية مدتها ثلاث سنوات على أساس إقليمي. 

وحصلت البرازيل على المقعد الثاني المخصص لأميركا اللاتينية بنيلها 153 صوتا. ولم تنجح كوستاريكا في التغلب على فنزويلا ولم تنل سوى 96 صوتا.

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