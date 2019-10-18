وزير أميركي يستقيل بعدما ورد اسمه في التحقيق المتعلق بعزل ترامب

وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، (ا ف ب: أرشيفية)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس استقالة وزير الطاقة ريك بيري، الذي ورد اسمه في التحقيق المتعلق بعزل الرئيس، ليصبح أحدث مسؤول ضمن سلسلة طويلة من المسؤولين الكبار الذين غادروا إدارة ترامب، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ترامب في تكساس «قام ريك بعمل رائع في مجال الطاقة لكن الوقت حان الآن.. ثلاث سنوات هي وقت طويل»، معقبا: «لدينا بديل له». ويأتي الإعلان بعد يوم على نشر مقابلة قال بيري فيها إنه بناء على أوامر ترامب، اتصل بالمحامي الخاص للرئيس الأوكراني رودي جولياني حول قضية فساد مزعومة في أوكرانيا.

وترامب مهدد بالمساءلة والعزل لاتهامه بممارسة الضغط على الرئيس الأوكراني كي يحقق في قضية تتعلق بمنافسيه الديموقراطيين قبل انتخابات 2020 الرئاسية. وأصدر الديمقراطيون في مجلس النواب الذين يجرون التحقيق مذكرة استدعاء لبيري الأسبوع الماضي، وطلبوا منه تسليم مستندات متعلقة بتعاملاته مع أوكرانيا بحلول 18 أكتوبر.

اقرأ أيضا: الديمقراطيون يتقدمون في تحقيقهم بهدف عزل ترامب

وقاد بيري سياسة «الهيمنة في مجال الطاقة» التي وضعها ترامب، والتي شملت زيادة مبيعات الوقود الأحفوري الذي تنتجه الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ودول أخرى، وأشرف على زيادة إنتاج هذا الوقود. وقال ترامب إن بيري أبلغه قبل شهور بنيته الاستقالة، وأنه يخطط لترك منصبه مع نهاية العام.

بينما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب قد درس سابقا تعيين بيري في مناصب رفيعة أخرى، بما في ذلك منصب كبير موظفي البيت الأبيض، بسبب عدم ارتباط اسمه بفضائح شخصية كما حدث مع العديد من زملائه. وبيري الذي تم ترشيحه لمنصب وزير الطاقة في ديسمبر 2016، هو المسؤول الذي خدم لأطول فترة في إدارة ترامب دائمة التغيير على صعيد الأشخاص.