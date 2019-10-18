جونسون في مهمة شاقة لإقناع النواب البريطانيون باتفاق «بريكست»

مسؤل يعلق علم بريطانيا إلى جانب علم الاتحاد الاوروبي في مقر الاتحاد في بروكسل، 17 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

تبنى قادة الاتحاد الاوروبي اتفاقا مع بريطانيا بشان بريكست أمس الخميس، بعد محاداثات شاقة، لكن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لا يزال يواجه معركة شاقة لتمريره في برلمان بلاده، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمام الصحافيين «يبدو أننا قريبون جدا من انتهاء العملية»، وذلك بعد موافقة قادة دول الاتحاد الـ27 على الاتفاق. لكن رغم تفاؤل جونسون، سارعت الأحزاب المعارضة البريطانية وعدد من حلفاء جونسون في مجلس العموم إلى التحذير من أنهم لن يدعموا الاتفاق عند طرحه للتصويت في جلسة خاصة في البرلمان السبت.

وفي حال عدم المصادقة على الاتفاق، سيتعين على جونسون بموجب القانون البريطاني الطلب من القادة الأوروبيين تأجيل بريكست للمرة الثالثة، في نكث لوعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر. وقال توسك إنه في تلك الحالة سيتشاور مع الدول الأعضاء بشأن كيفية الرد.

وأصر جونسون على أنه «واثق جدا» بدعم النواب للاتفاق، لكن الردود الفورية من أحزاب المعارضة بل حتى من شركائه في الائتلاف الحكومي كانت عدائية. وسعى يونكر للتأثير على النواب قائلا إن بروكسل لا ترى ضرورة لإرجاء جديد للطلاق المؤلم. وقال للصحافيين «لدينا اتفاق، وهذا الاتفاق يعني أنه ليس هناك حاجة لأي نوع من التمديد»، علما بأن القرار يعود لقادة الاتحاد الأوروبي.

«لننفذ بريكست»

من جانبه، قال جونسون إنه توصل إلى «اتفاق جديد رائع يستعيد السيطرة». وحض جونسون الذي بدا منهكا بعد أيام من النشاط السياسي المكثف، النواب على «التكاتف لإتمام بريكست ولإنجاز هذا الاتفاق الممتاز دون مزيد من التأخير».

والتسوية التي تم التوصل لها الخميس تعد انتصارا شخصيا لـ«جونسون»، الذي كثيرا ما أبلغه القادة الأوروبيون إنهم غير منفتحين على إعادة صياغة اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي.

لكن برزت مؤشرات على الفور أن البرلمان - الذي رفض النص السابق مرتين - قد يرفض الموافقة هذه المرة أيضا. ومن ناحيته قال الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الشمالي، الداعم لجونسون، إنه «غير قادر على دعم هذه المقترحات».

كما أعرب حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، والحزب الإسكتلندي الوطني والحزب الليبرالي الديموقراطي عن معارضتهم للاتفاق. وأدت مواقفهم إلى تراجع سعر الجنيه الإسترليني، بعد أن سجل ارتفاعا هو الأكبر في خمسة أشهر عقب صدور أنباء الاتفاق.